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16:05, 9 ноября 2020 года Солдата, подозреваемого в расстреле сослуживцев, задержали на пути в Орловскую область Трагедия развернулась сегодня утром на аэродроме Балтимор под Воронежем.





Главный подозреваемый в убийстве трёх человек Антон Макаров угнал машину и направлялся на ней в Орловскую область, где у него живет семья, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.



Антона Макарова называют главным подозреваемым в убийстве двух офицеров и солдата-срочника. Еще один призывник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. После стрельбы на аэродроме юноша скрылся вместе с табельным оружием и патронами к нему, отобранными у офицера.





Артём Ежаков



