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15:30, 19 ноября 2020 года В Орловской области под запрет попали все массовые новогодние мероприятия Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков на заседании оперативного штаба.





«Никаких массовых мероприятий, в том числе связанных с Новым годом, проводить нельзя. У нас есть еще месяц, чтобы организовать поздравление отдельных семей, детей, нуждающихся в поддержке, для которых мы обычно проводили елки. Нужно поздравить их в индивидуальном порядке без организации массовых празднований», – цитирует Клычкова сайт областного правительства.



Глава региона особо подчеркнул запрет на проведение новогодних ёлок и других праздничных торжеств в школах и детских садах.



Также запрещены массовые посиделки в заведениях общепита.



Накануне во время прямого эфира в социальных сетях губернатор сообщил, что погулять на корпоративе у орловцев не получится.





Артём Ежаков



