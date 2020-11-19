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15:30, 19 ноября 2020 года

В Орловской области под запрет попали все массовые новогодние мероприятия

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков на заседании оперативного штаба.


«Никаких массовых мероприятий, в том числе связанных с Новым годом, проводить нельзя. У нас есть еще месяц, чтобы организовать поздравление отдельных семей, детей, нуждающихся в поддержке, для которых мы обычно проводили елки. Нужно поздравить их в индивидуальном порядке без организации массовых празднований», – цитирует Клычкова сайт областного правительства.

Глава региона особо подчеркнул запрет на проведение новогодних ёлок и других праздничных торжеств в школах и детских садах.

Также запрещены массовые посиделки в заведениях общепита.

Накануне во время прямого эфира в социальных сетях губернатор сообщил, что погулять на корпоративе у орловцев не получится.


Артём Ежаков
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