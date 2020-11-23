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19:36, 23 ноября 2020 года Орловщина. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе Уже в конце ноября в регионе появится свой моноинфекционный ковидный госпиталь. Оборудуют его на базе больницы им. Семашко. Волонтеры начнут разносить лекарства больным коронавирусом, которые лечатся дома. В данный период идет проверка экспресс-тестов на ковид. О решениях оперативного штаба - в материале корреспондента ГТРК «Орел» Анны Вайсергисер.





Вопрос с образованием студентов и учащихся техникумов решен - дистант вплоть до особого распоряжения. Для школьников выбран другой формат - смешанный. По нему обучаются в 83-х учебных заведениях региона. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На дистанционке - порядка 1 тысячи 400 школьников по заявлению родителей либо по эпидемиологической ситуации в конкретной школе или классе». На регштабе затронули и тему нехватки медицинских сотрудников. Им в помощь - волонтерские организации, на плечи которых ляжет обратная связь, а также доставка бесплатных лекарств тем, кто лечится дома. Льготные препараты получат лишь те, у кого на руках будет рецепт от врача. Действуют и временные рамки рассчитывать на них смогут орловцы, которые только заболели. Для тяжелых случаев в регионе увеличивают число коек. В Кромской ЦРБ введено в работу еще 70 коек, всего там уже 140 ковидных мест. На базе больницы имени Семашко будет тоже перепрофилировано 30 коек – об этом сообщил руководитель депздрава Орловской области Иван Залогин. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На конец месяца мы запланировали запуск еще 200 коек на базе больницы Семашко, тем самым у нас будет создан моноинфекционный ковидный госпиталь. Стационарную хирургическую помощь, которая оказывалась в больнице Семашко на задействованных площадях, мы будем переносить на территорию областной больницы. И там будет продолжаться точечная плановая помощь нашим жителям». Для орловцев значительно сократится и время постановки диагноза «коронавирус». Об этом нам в интервью рассказал губернатор области. Появятся экспресс-тесты. Пока их количество ограничено. Это - первая партия. Сейчас идет проверка на их эффективность. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если мы увидим в ближайшие дни достаточно высокую степень подтверждения самой тест-системы, мы будем ее запускать. Она не дешевая, но, действительно, она в разы, в дни сокращает срок проведения тестирования, и сегодня по рекомендациям Минздрава эта тест система допущена к установлению диагноза». Оценить эффективность лечения от ковида и динамику поражений легких скоро будет проще и пациентам Ливенской ЦРБ. Взамен старого томографа, вышедшего из строя, там установили новый, более современный. Работать сможет без перерыва. Спектр исследований аппарата за 45 миллионов рублей -широкой, в том числе и ковид-пневмония. Томограф, практически, готов к запуску. Штат для работы с ним имеется.





Анна Вайсергисер



