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10:59, 22 ноября 2022 года В Орле устанавливают главную городскую елку На площади Ленина идет монтаж новогодней красавицы.









Монтаж ели на площади Ленина завершится в конце недели, а в начале декабря установят искусственные деревья и в других общественных пространствах нашего города.



Как ранее



- Установка главной новогодней ели в Орле началась 22 ноября. Сейчас на площади Ленина рабочие монтируют каркас праздничного дерева, так что вскоре центр города снова будет центром притяжения для прогулок и фотосессий.Монтаж ели на площади Ленина завершится в конце недели, а в начале декабря установят искусственные деревья и в других общественных пространствах нашего города.Как ранее рассказал губернатор Андрей Клычков, в этом году масштабных новогодних празднований и гуляний в честь Нового года не будет. Чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев. Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - отметил глава региона.











Ольга СУПОНЕВА





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