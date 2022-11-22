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15:00, 22 ноября 2022 года

В Орле украсят шесть елок к Новому году

Главную красавицу на площади Ленина уже начали устанавливать.


  • Об планах по установке новогодних деревьев рассказали в пресс-службе городской администрации. Помимо вечнозеленой главной улице Орла, из установят еще в пяти точках: светодиодная ель на площади Юность, новогодняя ель на улице Брестской, рядом с КДЦ «Металлург», на улице Комсомольской, 261а неподалеку от Орловского городского центра культуры. Еще одну елку установят на площади Жукова. 
  • Для любителей коньков на площади Ленина по традиции зальют каток. Рядом появятся праздничные домики, где можно будет подкрепиться. Преобразится и улица Ленина.
     
  • – Напомним, в этом году масштабных празднований не будет, но тем не менее город будет украшен яркими огнями, декорациями и новогодними елками, - отметили в пресс-службе городской администрации.
     
  • Установка главной елки началась 22 ноября. В настоящее время рабочие монтируют каркас. Работы завершится в течение недели.
     



Сергей СИЛАЕВ
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