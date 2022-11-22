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15:00, 22 ноября 2022 года В Орле украсят шесть елок к Новому году Главную красавицу на площади Ленина уже начали устанавливать.





Об планах по установке новогодних деревьев рассказали в пресс-службе городской администрации . Помимо вечнозеленой главной улице Орла, из установят еще в пяти точках: светодиодная ель на площади Юность, новогодняя ель на улице Брестской, рядом с КДЦ «Металлург», на улице Комсомольской, 261а неподалеку от Орловского городского центра культуры. Еще одну елку установят на площади Жукова.

Для любителей коньков на площади Ленина по традиции зальют каток. Рядом появятся праздничные домики, где можно будет подкрепиться. Преобразится и улица Ленина.

– Напомним, в этом году масштабных празднований не будет, но тем не менее город будет украшен яркими огнями, декорациями и новогодними елками, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Установка главной елки началась 22 ноября . В настоящее время рабочие монтируют каркас. Работы завершится в течение недели





Сергей СИЛАЕВ





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