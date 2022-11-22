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19:30, 22 ноября 2022 года Члены оперштаба в Орле обсудили противовоздушную оборону Заседание провел губернатор Андрей Клычков.





Мероприятие состоялось 22 ноября. Основной вопрос в повестке – обеспечение антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Также участники заседания затронули тему противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам. – Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности и безопасности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса на территории Орловской области. В том числе, это связано с происшествием на объекте «Транснефть-Дружба» – на станции Стальной Конь, - сказал Клычков. Напомним, в Орловской области беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу. Это произошло 16 ноября.





Сергей СИЛАЕВ





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