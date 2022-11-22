Члены оперштаба в Орле обсудили противовоздушную оборону

|Главная » Новости
19:30, 22 ноября 2022 года
Члены оперштаба в Орле обсудили противовоздушную оборонуЗаседание провел губернатор Андрей Клычков.
Мероприятие состоялось 22 ноября. Основной вопрос в повестке – обеспечение антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Также участники заседания затронули тему противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.
– Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности и безопасности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса на территории Орловской области. В том числе, это связано с происшествием на объекте «Транснефть-Дружба» – на станции Стальной Конь, - сказал Клычков.
Напомним, в Орловской области беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу. Это произошло 16 ноября.
Сергей СИЛАЕВ