В Орловской области привили от гриппа более 250 тысяч человек

Из них 57 тысяч – дети.

Об уровне вакцинации населения от гриппа и циркуляции вируса в регионе рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области.





С 14 по 20 ноября на территории региона специалисты выявили рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями – на 7,8% по области и 10% по Орлу. Специалисты напоминают, что самым эффективным и доступным средством защиты от тяжелого течения остается вакцинация.





– На текущий период привито более 250 тысяч человек, в том числе, более 57 тыс. детей, что составляет 35 % от численности населения области, - уточнили в пресс-службе ведомства.



Напомним, на Орловщине заболеваемость COVID-19 выросла на 34% за неделю. С 14 по 20 ноября заболели 185 человек.