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8:00, 23 ноября 2022 года

В Орловской области привили от гриппа более 250 тысяч человек

Из них 57 тысяч – дети.


 

Об уровне вакцинации населения от гриппа и циркуляции вируса в регионе рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области.

С 14 по 20 ноября на территории региона специалисты выявили рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями – на 7,8% по области и 10% по Орлу. Специалисты напоминают, что самым эффективным и доступным средством защиты от тяжелого течения остается вакцинация.

– На текущий период привито более 250 тысяч человек, в том числе, более 57 тыс. детей, что составляет 35 % от численности населения области, - уточнили в пресс-службе ведомства.
 

Напомним, на Орловщине заболеваемость COVID-19 выросла на 34% за неделю. С 14 по 20 ноября заболели 185 человек.

 




Сергей СИЛАЕВ
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