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8:00, 29 ноября 2022 года В поликлинике №3 Орла появится новый рентген, а Мценскую ЦРБ отремонтируют Какие изменения ждут медучреждения региона, рассказал Андрей Клычков.









Так, утверждена проектная документация на ремонт Мценской Центральной районной больницы. Ее ждет капитальный ремонт. Продолжается



Тему ремонта больниц и оснащения их техникой губернатор Орловской области поднял во время прямого эфира, который он провел Вконтакте накануне вечером, 28 ноября. В ближайшей перспективе некоторые учреждения здравоохранения ждут позитивные изменения.Так, утверждена проектная документация на ремонт Мценской Центральной районной больницы. Ее ждет капитальный ремонт. Продолжается строительство детской поликлиники в городе Ливны, уже возведено три этажа. На объекте трудится 50 человек, которые выполняют разные виды работ одновременно. Некоторые медучреждения получат новую технику: поликлиника №3 в Орле - рентгеновский аппарат для остеоденситометрии, Плещеевская ЦРБ - новый ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов, а роддом Орла - новую полностью цифровую ультразвуковую систему.



Кроме того, в наш регион поступит четыре передвижных медицинских комплекса, сообщил Андрей Клычков.





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