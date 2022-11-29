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15:00, 29 ноября 2022 года В Ливенской больнице запустили новый наркозно-дыхательный аппарат Специалисты ЦРБ обучились работе с ним.





Новый наркозно-дыхательный аппарат уже введен в эксплуатацию. Он станет подспорьем для врачей Ливенской районной больницы при при проведении оперативных вмешательств.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", медики прошли обучение и научились использовать новую технику.



В ближайшее время и другие медучреждения региона ждут позитивные изменения. О них вчера в рамках прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. Подробности здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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