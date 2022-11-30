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12:26, 30 ноября 2022 года В Болхове открылся семейный МФЦ Два месяца центр работал в тестовом режиме, а в последний день осени распахнул двери официально.









Болхов, как Ливны и Орел стали участниками пилотного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр принимает семьи с детьми в режиме одного окна и оказывает юридическую, психологическую , гуманитарную и другую помощь. К сегодняшнему моменту здесь зарегистрировано уже 179 обращений.



Как уже рассказывала ГТРК "Орел", буквально на днях второй семейный МФЦ открылся и в городе Орле. Подробности Семейный МФЦ расположился на базе комплексного центра соцобслуживания населения, 30 ноября состоялось официальное открытие.Болхов, как Ливны и Орел стали участниками пилотного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр принимает семьи с детьми в режиме одного окна и оказывает юридическую, психологическую , гуманитарную и другую помощь. К сегодняшнему моменту здесь зарегистрировано уже 179 обращений.Как уже рассказывала ГТРК "Орел", буквально на днях второй семейный МФЦ открылся и в городе Орле. Подробности здесь.





Татьяна Тимохина





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