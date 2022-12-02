Андрей Клычков опроверг слухи о закрытии Новосильской ЦРБ

|
|Главная » Новости
20:39, 2 декабря 2022 года
Андрей Клычков опроверг слухи о закрытии Новосильской ЦРБРанее такая информация появилась в сети.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях 2 декабря рассказал, что в планах закрытия больниц в районах нет.
– Прошу всех при распространении информации, особенно в СМИ, очень внимательно к ней относиться, - сказал глава региона.
Ранее исполняющий обязанности руководителя регионального депздрава Игорь Петчин также опроверг слухи о закрытии коек в медучреждении.
Сергей СИЛАЕВ