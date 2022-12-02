Андрей Клычков опроверг слухи о закрытии Новосильской ЦРБ

Ранее такая информация появилась в сети.

Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях 2 декабря Губернатор Орловской областив рамках прямого эфира в социальных сетях 2 декабря рассказал , что в планах закрытия больниц в районах нет.

– Прошу всех при распространении информации, особенно в СМИ, очень внимательно к ней относиться, - сказал глава региона.

Ранее исполняющий обязанности руководителя регионального депздрава Игорь Петчин также опроверг слухи о закрытии коек в медучреждении.