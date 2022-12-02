Орловская область направила почти 800 тонн гуманитарного груза бойцам, участвующим в СВО

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21:03, 2 декабря 2022 года
Орловская область направила почти 800 тонн гуманитарного груза бойцам, участвующим в СВОРегион отправляет посылку на передовую 2-3 раза в неделю.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях 2 декабря. Регион регулярно направляет посылки участникам специальной военной операции. Их общий вес почти достиг 800 тонн.
– Сегодня два груза доставлено ребятам. Готовится еще один большой груз, участвует Колпнянский район. Эта работа – огромный труд, который осуществляют сотрудники администраций, и, конечно, жители, бизнес. Без вас ничего бы не получилось, - отметил глава региона.
Напомним, сегодня мэр города Орла Юрий Парахин сопроводил очередную посылку. Ее уже доставили бойцам. В нее вошли автозапчасти, теплые вещи и обувь, медикаменты, амуниция и экипировка, системы видеонаблюдения, рации – все, что нужно для выполнения поставленных задач.
Сергей СИЛАЕВ