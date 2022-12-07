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11:30, 7 декабря 2022 года В Орловской области от гриппа привили 68 тысяч детей Почти половина населения нашего региона прошло вакцинацию.





По последним данным, защитилось от гриппа с помощью прививок 300 тысяч орловцев, в том числе 68 тысяч детей.



Как уже сообщала ГТРК "Орел", сейчас на территории области фиксируетс рост заболеваемости респираторными инфекциями. С начала года зарегистрировано 7 856 случаев заболевания ОРВИ, COVID-19 и гриппом.











Ольга СУПОНЕВА





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