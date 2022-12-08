Орловскому ТТП нужны люди для запуска всего имеющегося автопарка

Об этом сообщила и.о. гендиректора предприятия Татьяна Иванова.

Орловскому МУП ТТП необходимо нанять людей для полного выпуска имеющегося автопарка на маршруты. Об этом сообщила и.о. гендиректора предприятия Татьяна Иванова. По ее словам, для сохранения режима труда и отдыха нужно 104 человека, сейчас имеются 78, поэтому в данный момент идет поиск работников.

Требуются