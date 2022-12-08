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18:00, 7 декабря 2022 года

Орловскому ТТП нужны люди для запуска всего имеющегося автопарка

Об этом сообщила и.о. гендиректора предприятия Татьяна Иванова.


Орловскому МУП ТТП необходимо нанять людей для полного выпуска имеющегося автопарка на маршруты. Об этом сообщила и.о. гендиректора предприятия Татьяна Иванова. По ее словам, для сохранения режима труда и отдыха нужно 104 человека, сейчас имеются 78, поэтому в данный момент идет поиск работников. Требуются водители и кондукторы на новые ЛиАЗы, а также шоферы на ПАЗы. 

Сейчас в парке ТТП 27 новых автобусов ЛиАЗ, 7 ЛиАЗов прошлой модели и 20 ПАЗов. В начале следующего года город получит еще 20 ЛиАЗов.


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