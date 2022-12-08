Орловские следователи проведут проверку по факту гибели 60-летнего мужчины при пожаре

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14:09, 8 декабря 2022 года
Орловские следователи проведут проверку по факту гибели 60-летнего мужчины при пожареТрагедия произошла в деревне Суслово Ливенского района.
Как сообщает региональный следком, в ночь на 8 декабря загорелся одноэтажный жилой дом. В результате он выгорел изнутри, частично обрушилась кровля, а внутри спасатели обнаружили тело проживавшего там мужчины.
– По данному факту Ливенским межрайонным следственным отделом СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в ведомстве.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сергей СИЛАЕВ