Орловские следователи проведут проверку по факту гибели 60-летнего мужчины при пожаре

Трагедия произошла в деревне Суслово Ливенского района.

Как сообщает региональный следком, в ночь на 8 декабря загорелся одноэтажный жилой дом. В результате он выгорел изнутри, частично обрушилась кровля , а внутри спасатели обнаружили тело проживавшего там мужчины.

– По данному факту Ливенским межрайонным следственным отделом СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.