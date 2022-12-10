В Орловской области пройдут три крупных волейбольных соревнования

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20:36, 9 декабря 2022 года
В Орловской области пройдут три крупных волейбольных соревнованияОни запланированы на 2023 год.
Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Андрей Клычков.
– С 24 февраля по 9 марта пройдет Кубок России среди ветеранов, в мае запланирован Финал Первенства России среди студентов, с 9 по 13 августа - этап Чемпионата России по пляжному волейболу, - написал губернатор.
Напомним, 9 декабря между Орловской областью и всероссийской федерацией волейбола было подписано соглашение о сотрудничестве. В январе пройдет первенство России по волейболу. На это мероприятие Андрей Клычков пригласил министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.
Сергей СИЛАЕВ