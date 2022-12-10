В Орловской области пройдут три крупных волейбольных соревнования

Они запланированы на 2023 год.

Андрей Клычков. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона

– С 24 февраля по 9 марта пройдет Кубок России среди ветеранов, в мае запланирован Финал Первенства России среди студентов, с 9 по 13 августа - этап Чемпионата России по пляжному волейболу, - написал губернатор.