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20:36, 9 декабря 2022 года

В Орловской области пройдут три крупных волейбольных соревнования

Они запланированы на 2023 год.


Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Андрей Клычков.

 

С 24 февраля по 9 марта пройдет Кубок России среди ветеранов, в мае запланирован Финал Первенства России среди студентов, с 9 по 13 августа - этап Чемпионата России по пляжному волейболу, - написал губернатор. 

 

Напомним, 9 декабря между Орловской областью и всероссийской федерацией волейбола было подписано соглашение о сотрудничестве. В январе пройдет первенство России по волейболу. На это мероприятие Андрей Клычков пригласил министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

 




Сергей СИЛАЕВ
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