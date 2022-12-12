В Орле сегодня будет лить дождь

Также 12 декабря ожидается сильный ветер.

Погода в Орле и области сегодня будет капризной. На 12 декабря синоптики прогнозируют затянутое тучами небо, дождь и сильный ветер. Публикуем подробный прогноз.



Судя по

сообщению

Росгидрометцентра, температура воздуха достигнет 5 градусов со знаком плюс. Давление низкое, 735 мм рт.ст. Ветер с юга 6 м/с.



Впрочем, уже завтра должен

ударить небольшой мороз

и пойти снег. Похолодание

продолжится

и в дальнейшем. Прогноз погоды на ближайшую пятидневку смотрите

здесь.

Фото: Ольга Супонева