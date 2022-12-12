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14:30, 12 декабря 2022 года

"Орелоблэнерго" займется созданием энергоинфраструктуры нового микрорайона Орла

Дома появятся в районе Наугорского шоссе.


АО "Орелоблэнерго" выбрано подрядчиком на проектирование и строительство трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ в районе нового микрорайона в Орле. Речь идет о возведении объектов по ул. Грановского в районе д. №7, ул. Куйбышева в районе домов №21 и 21а, а также в районе пересечения Наугорского шоссе – ул. Плещеевской. Об этом сообщили в областной администрации.

Напомним, что на месте 23 двухэтажных домов в квартале, ограниченном ул. Куйбышева, ул. Цветаева и Наугорским шоссе, к 2031 году вырастет пять десятиэтажек. Жители двухэтажек, которые сейчас стоят на месте будущей застройки, остнанутся в том же районе, но уже в новом жилье.

Фото мэрии Орла

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