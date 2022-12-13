Митрополит Тихон освятил поклонные кресты в Знаменском районе

Божественная литургия состоялась в селе Знаменское.

Орловской митрополии. После окончания богослужения, митрополит Орловский и Болховский Тихон вручил награды от Орловской епархии благодетелям местного храма. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе

Напомним, ранее Поклонные кресты установили в нескольких местах: райцентре и селе Гнездилово. Они появляются в тех местах, где раньше находились храмы, кладбища, святой источник, гиблые или опасные места.