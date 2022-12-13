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16:48, 13 декабря 2022 года

И.о. главы орловского депздрава рассказал о разрешении ситуации с пациентом ООКБ

Напомним, что в конце прошлой недели в социальных сетях появились фотографии мужчины, которому, судя по снимкам, требовался гигиенический уход.


И.о. главы департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин заявил о разрешении ситуации с пациентом отделения сосудистой хирургии ООКБ. Напомним, что в конце прошлой недели в социальных сетях появились фотографии мужчины, которому, судя по снимкам, требовался гигиенический уход. Петчин объявил о проведении проверки с принятием мер реагирования и принятием пациента особый контроль с отслеживанием тактики лечения.
"Итоги по ситуации с дедушкой, разошедшейся по пабликам. Весь должный уход за пациентом обеспечен. Не только персоналом, но и собственной дочерью, которая работает в той же больницей медсестрой и несколько раз в день навещает своего отца. Фото было сделано в момент проведения гигиенических процедур", – сообщил Игорь Петчин.


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