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16:48, 13 декабря 2022 года И.о. главы орловского депздрава рассказал о разрешении ситуации с пациентом ООКБ Напомним, что в конце прошлой недели в социальных сетях появились фотографии мужчины, которому, судя по снимкам, требовался гигиенический уход.





И.о. главы департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин заявил о разрешении ситуации с пациентом отделения сосудистой хирургии ООКБ. Напомним, что в конце прошлой недели в социальных сетях появились фотографии мужчины, которому, судя по снимкам, требовался гигиенический уход. Петчин объявил о проведении проверки с принятием мер реагирования и принятием пациента особый контроль с отслеживанием тактики лечения.

"Итоги по ситуации с дедушкой, разошедшейся по пабликам. Весь должный уход за пациентом обеспечен. Не только персоналом, но и собственной дочерью, которая работает в той же больницей медсестрой и несколько раз в день навещает своего отца. Фото было сделано в момент проведения гигиенических процедур", – сообщил Игорь Петчин.



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Орловское Информбюро





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