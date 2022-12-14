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10:17, 14 декабря 2022 года Снегопады в Орловской области продолжатся до субботы Судя по прогнозу, в ближайшие дни наш регион будут накрывать снежные тучи.





Росгидрометцентр, снежные осадки в Орловской области продолжатся и в четверг 15 декабря, и в пятницу 16 числа. И если сегодня и завтра в дневное время метеорологи прогнозируют небольшой снег, то в пятницу ожидается полноценная метель на сутки.



При этом нынешней ночью ожидается достаточно сильный мороз до -11, а уже в пятницу термометры покажут +1 градус.



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Как передает снежные осадки в Орловской области продолжатся и в четверг 15 декабря, и в пятницу 16 числа. И если сегодня и завтра в дневное время метеорологи прогнозируют небольшой снег, то в пятницу ожидается полноценная метель на сутки.При этом нынешней ночью ожидается достаточно сильный мороз до -11, а уже в пятницу термометры покажут +1 градус.





В Орловскую область прибыла новая техника для дорожников. Машины получили ГУП "Дорожная служба" и областное учреждение "Орелгосзаказчик".





Ольга СУПОНЕВА





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