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20:31, 14 декабря 2022 года В Орловской области за пять лет почти 1 100 детей-сирот получили жилье. 14 декабря с новосельем поздравили 259 человек.





Андрей Клычков.



– За текущий год муниципальными образованиями приобретено 211 квартир для детей-сирот на сумму почти 380 миллионов рублей, - сказал губернатор. Об этом в традиционном эфире 14 декабря рассказал глава региона– За текущий год муниципальными образованиями приобретено 211 квартир для детей-сирот на сумму почти 380 миллионов рублей, - сказал губернатор. Клычков напомнил, что с 2019 года в регионе действует программа по переселению из аварийного жилья. – Расселено уже 1 480 человек, это 21,5 тысяч квадратных метров, мы эту работу продолжаем. Планируется увеличения финансирования на следующие годы, - подытожил глава региона. Напомним, 14 декабря 259 орловцев получили ключи от квартир в торжественной обстановке.





Сергей СИЛАЕВ





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