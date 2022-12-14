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20:31, 14 декабря 2022 года

В Орловской области за пять лет почти 1 100 детей-сирот получили жилье.

14 декабря с новосельем поздравили 259 человек.


Об этом в традиционном эфире 14 декабря рассказал глава региона Андрей Клычков.

За текущий год муниципальными образованиями приобретено 211 квартир для детей-сирот на сумму почти 380 миллионов рублей, - сказал губернатор. 

 

Клычков напомнил, что с 2019 года в регионе действует программа по переселению из аварийного жилья. 

 

Расселено уже 1 480 человек, это 21,5 тысяч квадратных метров, мы эту работу продолжаем. Планируется увеличения финансирования на следующие годы, - подытожил глава региона.

 

Напомним, 14 декабря 259 орловцев получили ключи от квартир в торжественной обстановке.

 

 




Сергей СИЛАЕВ
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