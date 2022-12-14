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20:31, 14 декабря 2022 года
В Орловской области за пять лет почти 1 100 детей-сирот получили жилье.14 декабря с новосельем поздравили 259 человек.
Об этом в традиционном эфире 14 декабря рассказал глава региона Андрей Клычков.
– За текущий год муниципальными образованиями приобретено 211 квартир для детей-сирот на сумму почти 380 миллионов рублей, - сказал губернатор.
Клычков напомнил, что с 2019 года в регионе действует программа по переселению из аварийного жилья.
– Расселено уже 1 480 человек, это 21,5 тысяч квадратных метров, мы эту работу продолжаем. Планируется увеличения финансирования на следующие годы, - подытожил глава региона.
Напомним, 14 декабря 259 орловцев получили ключи от квартир в торжественной обстановке.
Сергей СИЛАЕВ