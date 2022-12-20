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8:00, 20 декабря 2022 года За последние годы в Орловской области увеличилась площадь хвойных лесов За пять лет она выросла на 1000 гектар.









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Кстати, сейчас, перед Новым годом, хвойные деревья в ргионе Общий запас хвойных лесонасаждений составил 3 млн куб. м. Для создания постоянной лесосеменной базы в регионе заготовлено 20 кг семян хвойных растений, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.Кстати, сейчас, перед Новым годом, хвойные деревья в ргионе под особым наблюдением : браконьеров, которые хотят срубить ели или сосны, выслеживают лесники.



Площадь лесов на Орловщине к началу 2022 года составляла больше 100 тысяч гектар. В 2017 году хвойные леса занимали 12,2 тысячи гектар орловской земли, а в этом году уже 13 тысяч. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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