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20:54, 19 декабря 2022 года В Орловской области передадут новую партию школьных автобусов в районы Транспорт поступит в образовательные организации 20 декабря.





Об этом в рамках прямого эфира рассказал глава Орловской области Андрей Клычков 19 декабря.

– Завтра с утра передаем большое количество школьных автобусов, они пришли в регион, будем их передавать дальше в образовательные организации, там, где в этом есть потребность, - отметил губернатор. Напомним, ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловская область получит 12 машин скорой помощи и десять школьных автобусов в первом квартале 2023 года.





Сергей СИЛАЕВ





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