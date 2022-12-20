В Орле на Новый год не будет салюта

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9:45, 20 декабря 2022 года
В Орле на Новый год не будет салютаОб отмене фейерверка сообщил мэр Юрий Парахин.
Об этом градоначальник сообщил в комментариях под прямым эфиром губернатора от 19 декабря. Один из подписчиков поинтересовался, возможна ли отмена салюта в новогоднюю ночь, после чего Юрий Парахин сообщил об уже принятом решении.
Напомним, ранее глава региона Андрей Клычков говорил, что чрезмерных празднований на Новый год не будет, а запланированные мероприятия организуют за счет внебюджетных средств.
Сергей СИЛАЕВ