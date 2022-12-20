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9:45, 20 декабря 2022 года В Орле на Новый год не будет салюта Об отмене фейерверка сообщил мэр Юрий Парахин.





Юрий Парахин сообщил об уже принятом решении. Об этом градоначальник сообщил в комментариях под прямым эфиром губернатора от 19 декабря. Один из подписчиков поинтересовался, возможна ли отмена салюта в новогоднюю ночь, после чегосообщил об уже принятом решении. Напомним, ранее глава региона Андрей Клычков говорил, что чрезмерных празднований на Новый год не будет, а запланированные мероприятия организуют за счет внебюджетных средств.





Сергей СИЛАЕВ





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