Главная » Новости



11:00, 21 декабря 2022 года В Орловской области за неделю почти 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ В регионе подросла заболеваемость на 11,6%.





Роспотребнадзора, с 12 по 18 декабря в регионе зарегистрировали 11 833 случая заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом. По информации пресс-службы управления, с 12 по 18 декабря в регионе зарегистрировали 11 833 случая заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом. В структуре заболеваемости, доля вируса гриппа возросла до 76%. В то же время продолжается активная циркуляция вирусов иной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы. Орловцам напоминают, что в местах массового скопления людей необходимо использовать защитные маски, после возвращения с улицы нужно мыть руки и нос, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку. Также в пресс-службе управления Роспотребнадзора отмечают, что важен здоровый образ жизни: прогулки на свежем воздухе, правильное питание, здоровый сон. Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание населения на недопустимость самолечения. При появлении симптомов гриппа или ОРВИ необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи.



В то же время, заболеваемость в школах Орла пошла на спад. В настоящее время перебаливают около 4,4 тысяч школьников. Еще 9 декабря болели 6 тысяч человек.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2