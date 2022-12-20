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16:30, 20 декабря 2022 года Мэрия Орла: в школах заболеваемость ОРВИ и гриппом идет на спад На карантин отправлены 143 класса.





администрации, на сегодняшний день гриппом и ОРВИ перебаливают 4 449 школьников. 9 декабря этот показатель составлял 6 004. Уменьшается и количество классов, отправленных на вынужденный карантин. Так, в областной столице в прошлую пятницу не учились 198 классов, сегодня на карантине – 143. По информации пресс-службы городской, на сегодняшний день гриппом и ОРВИ перебаливают 4 449 школьников. 9 декабря этот показатель составлял 6 004. Уменьшается и количество классов, отправленных на вынужденный карантин. Так, в областной столице в прошлую пятницу не учились 198 классов, сегодня на карантине – 143. – Основанием для приостановления учебы служит подтвержденный факт болезни у 20% детей. Ни одна школа Орла не перешагнула этот порог, поэтому мы работаем по утвержденному календарно-учебному графику. Последний день занятий в первом полугодии – 28 декабря. Зимние каникулы начнутся 29 декабря и завершатся 9 января, - сообщил начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла Сергей Шаров. Ранее региональный Роспотребнадзор ввел в Орловской области ограничительные меры по гриппу и ОРВИ. Постановление подписал главный санитарный врач Александр Румянцев. На данный момент в регионе закрыто девять школ из-за заболеваемости, а самая непростая ситуация складывается в Залегощенском районе.





Сергей СИЛАЕВ





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