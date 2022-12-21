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16:41, 21 декабря 2022 года Подрядчику по реконструкции аэропорта в Орле уже перечислили аванс Фирма получила 404 миллиона рублей.





Подрядная фирма НАО "ИРМАСТ", которая займется реконструкцией аэропорта "Южный" в Орле, получила авансовый платеж. На расчетный счет организации поступило 404 миллиона рублей.



Такая информация прозвучала на заседании комитета по экономике Орловского облсовета. Оно состоялось накануне, 20 ноября.



Реконструкция аэропорта стала возможной в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов". Контракт был заключен с единственным участником электронного аукциона. В конце ноября губернатор Андрей Клычков рассказал, что встречался с подрядчиком, чтобы обсудить особенности работы.







Ольга СУПОНЕВА





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