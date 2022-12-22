В Урицком районе погибла женщина при пожаре

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9:30, 22 декабря 2022 года
В Урицком районе погибла женщина при пожареЕй было 60 лет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, жилой дом загорелся 21 декабря, около 15.30 в поселке Бунинский. Пожарные приехали, когда жилище горело по всей площади.
В результате спасатели обнаружили внутри дома на 140 квадратов погибшую женщину. Причину пожара устанавливают специалисты. Проверку по факту смерти проводит региональный следком. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сергей СИЛАЕВ