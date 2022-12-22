Главная » Новости



9:30, 22 декабря 2022 года В Урицком районе погибла женщина при пожаре Ей было 60 лет.





ГУ МЧС России по Орловской области, жилой дом загорелся 21 декабря, около 15.30 в поселке Бунинский. Пожарные приехали, когда жилище горело по всей площади. По информации пресс-службы, жилой дом загорелся 21 декабря, около 15.30 в поселке Бунинский. Пожарные приехали, когда жилище горело по всей площади. В результате спасатели обнаружили внутри дома на 140 квадратов погибшую женщину. Причину пожара устанавливают специалисты. Проверку по факту смерти проводит региональный следком. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области









Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2