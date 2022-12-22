Орловские следователи проверят обстоятельства смерти орловчанки при пожаре в Урицком районе

Жилой дом горел в поселке Бунинский.

По информации регионального следкома, ведомство организовало проверку после гибели 60-летней женщины

– По данному факту Урицким следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организован выезд и осмотр места происшествия, а также проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Трагедия случилась 21 декабря.