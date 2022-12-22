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11:37, 22 декабря 2022 года

Начало зимних каникул в Орловской области перенесли на 26 декабря

Ранее ребята должны были отправиться отдыхать 29 декабря.


Такое решение приняли из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-службе областного правительства

Глава региона Андрей Клычков поддержал инициативу регионального Роспотребнадзора, поэтому школьники на Орловщине начнут отдыхать уже со следующей недели. 

Ранее планировалось, что каникулы начнутся 29 декабря. Они продлятся до 8 января включительно. В ближайшее время департамент образования подготовит документы о переносе даты начала отдыха.




Сергей СИЛАЕВ
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