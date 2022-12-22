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14:50, 22 декабря 2022 года Орловцы чаще всего называют девочек Софиями и Аннами, а мальчиков Иванами и Артемами Названы самые популярные и самые редкие имена, которые орловские семьи выбирают для своих малышей.









Так, среди самых популярных имен для девочек у орловских семей - София, Анна, Мария, Мирослава, Алиса. А для мальчиков мамы и папы выбирают имена Иван, Артем, Мирон, Михаил, Мирослав. Эту информацию озвучила пресс-служба регионального правительства.



А вот среди редких имен - Анатолий, Виктор, Алексей и женские Татьяна, Галина, Ольга, Светлана, Надежда.



Кстати, в Орловской области за январь-ноябрь текущего года Озвучены имена, которыми в 2022 году орловцы чаще всего называли родившихся деток. А также имена, которые регистрировались реже всего.Так, среди самых популярных имен для девочек у орловских семей - София, Анна, Мария, Мирослава, Алиса. А для мальчиков мамы и папы выбирают имена Иван, Артем, Мирон, Михаил, Мирослав. Эту информацию озвучилаА вот среди редких имен -Кстати, в Орловской области за январь-ноябрь текущего года родилось 54 двойни и одна тройня.





Ольга СУПОНЕВА





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