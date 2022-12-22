На "Оливье" и "Селедку под шубой" орловцы потратят менее 800 рублей

Стоимость праздничных блюд подсчитал Орелстат.

За последний год стоимость ингредиентов для салата " Оливье " повысилась незначительно – на 0,17%, а для " Сельди под шубой " , наоборот, Оливьеповысилась незначительно – на 0,17%, а дляСельди под шубой, наоборот, понизилась на 2,5%.

Статисты подсчитали, что для приготовления первого салата нужно 482 рубля. Напомним, он состоит из зеленого консервированного горошка, вареной колбасы, маринованных огурцов, репчатого лука, моркови, майонеза и яиц.

Второе блюдо и вовсе обойдется в 210 рублей. За эти деньги можно приобрести куриные яйца, майонез, картофель, репчатый лук, морковь, свеклу и сельдь. Таким образом, на новогодние салаты необходимо потратить 792 рубля.



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