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10:00, 23 декабря 2022 года На праздники орловские спасатели перейдут в усиленный режим патрулирования водоемов Перепады температуры не дают ледовому покрову окончательно схватиться.





В период новогодних, рождественских и крещенских праздников дежурные смены водного отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области будут усилены. В случае ЧС к пострадавшим придут на помощь караулы ПСЧ и временные спасательные посты муниципальных образований. Чтобы не допустить трагедий, спасатели также проводят профилактическую акцию "Безопасный лед".



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Орловское Информбюро





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