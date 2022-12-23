пятница 23.12.2022 18:12:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:00, 23 декабря 2022 года

В центре Орла открылась новогодняя ярмарка

Ощущение праздника немного подпортила слякоть, но площадь и улица Ленина еще предстанут во всей праздничной красе.


23 декабря в Орле начала работу новогодняя ярмарка. Нарядные домики уже давно являются украшением города и одним из символов Нового года в областной столице. В них разместились местные предприниматели, торгующие сувенирами и различными вкусностями. Работать ярмарка будет до 15 января.

Центр Орла почти готов стать тем местом праздничного притяжения, которым его привыкли видеть. На следующей неделе на площади откроется каток. Его собирались открыть сегодня, но погода внесла свои коррективы. 

Фото из архива

Читайте также:Новогодняя ярмарка в Орле 2022-2023: когда откроется, график работы, что купить



Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.