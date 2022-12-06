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16:10, 6 декабря 2022 года

Новогодняя ярмарка в Орле 2022-2023: когда откроется, график работы, что купить

За неделю до главной ночи года в региональном центре стартует традиционная праздничная торговля.


Праздничная торговля в Орле развернется за неделю до Нового года, 23 декабря. Рассказываем, когда откроется в Орле новогодняя ярмарка 2022-2023, что можно будет купить и чем полакомиться, а также по какому графику будут работать уже привычные орловцам домики-шале.

ГДЕ?

Локацией для тематической новогодней ярмарки станет самый центр города. Домики уже установлена на площади и улице Ленина. В прошлом году они располагались еще и в парке Победы, однако накануне 2023-го локаций будет только две. В сердце областной столицы местные жители и туристы смогут обзавестись сувенирами и согреться горячим чаем с мороза.

КОГДА?

Новогодняя ярмарка в Орле откроется 23 декабря 2022 и продолжит работу до 15 января 2023. В будние дни она будет работать с 16.00 до 20.00, а по выходным и праздникам с 12.00 до 21.00. 

При этом 31 декабря торговля развернется с 12.00 до 00.00, она плавно перетечет в 1 января, продолжив работу до 5 утра первого дня уже нового года. С 12.00 до 5.00 ярмарка будет работать 6 и 7 января. 

ЧТО КУПИТЬ И ГДЕ ПОЕСТЬ?

Как рассказали в администрации Орла, гастрономическим центров на время работы ярмарки станет площадь Ленина. Угоститься едой и напитками можно будет не только в шести домиках, но и в фудтраках, которые расположатся тут.  Повара предложат гостям  шашлык, люля-кебаб, колбаски, сосиски и много других горячих мясных блюд. Также перекусить можно хот-догами, бурритори, бургерами, самсой и другими блюдами быстрой кухни. А сладкоежкам предложат кондитерские изделия, карамелизованные яблоки. Не обойдется и без горячих напитков. 

А в восьми домиках на главной пешеходной улице города орловцы и гости регионального центра смогут приобрести на память сувениры от местных ремесленников. 

Напомним, что в этом году праздновани Нового года в нашей области на широкую ногу не планируется. Но и совсем отказываться от праздника регион не будет.

Чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев. Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - отметил глава Орловской области Андрей Клычков. 

Фото: Ольга Супонева 





Ольга СУПОНЕВА
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