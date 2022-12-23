В Орловскую область за пять лет поступило 223 школьных автобуса

Недавно автопарк пополнился на 84 единицы.

Андрей Клычков. Об этом 23 декабря в рамках прямого эфира сообщил губернатор региона

– За последние пять лет 223 автобуса мы поменяли. Можно говорить о том, что у нас полностью автопарк обновлен и нет ни одной машины старше десяти лет, - отметил глава региона.

Напомним, орловские социальные учреждения в декабре получили 84 машины – 55 автобусов для школ и 29 автомобилей для системы здравоохранения.