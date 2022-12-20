Орловской области передали новые машины скорой помощи и школьные автобусы

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9:38, 20 декабря 2022 года
Орловской области передали новые машины скорой помощи и школьные автобусыСоциальные учреждения региона получили 84 машины.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях. Накануне, 19 декабря, глава региона анонсировал поставку транспорта в образовательные учреждения районов.
– С утра передаем большое количество школьных автобусов, они пришли в регион, будем их передавать дальше в образовательные организации, там, где в этом есть потребность, - отметил губернатор.
Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, уже в первом квартале 2023 года в регион поступит 12 машин скорой помощи и десять школьных автобусов.
Сергей СИЛАЕВ