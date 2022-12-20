Орловской области передали новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Социальные учреждения региона получили 84 машины.

Андрей Клычков в социальных сетях. Накануне, 19 декабря, глава региона Об этом сообщил губернаторв социальных сетях. Накануне, 19 декабря, глава региона анонсировал поставку транспорта в образовательные учреждения районов.

– С утра передаем большое количество школьных автобусов, они пришли в регион, будем их передавать дальше в образовательные организации, там, где в этом есть потребность, - отметил губернатор.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, уже в первом квартале 2023 года в регион поступит 12 машин скорой помощи и десять школьных автобусов.