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15:00, 24 декабря 2022 года

Орловские добровольцы, находящиеся в зоне СВО, получили 5-тонный гуманитарный груз

Посылку доставили 23 декабря.


Гуманитарный груз от жителей Орловской области накануне передали мэр Орла Юрий Парахин и советник губернатора Сергей Лежнев.

Ребятам доставили теплую одежду и обувь, запчасти, печки-буржуйки, рации, медикаменты, продукты питания. Юрий Парахин рассказал, что ребят тронули личные посылки и, особенно, письма от детей. 

 

Орловская область продолжает собирать гуманитарную помощь для солдат. В выходные с 9.00 до 14.00 работают палатки "Своих не бросаем", куда можно принести небольшую посылку. По будням пункт приема помощи солдатам работает в администрации Северного района Орла. 

Фото: скриншот из видео Юрия Парахина




Сергей СИЛАЕВ
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