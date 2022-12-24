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15:00, 24 декабря 2022 года Орловские добровольцы, находящиеся в зоне СВО, получили 5-тонный гуманитарный груз Посылку доставили 23 декабря.





Юрий Парахин и советник губернатора Сергей Лежнев.



Ребятам доставили теплую одежду и обувь, запчасти, печки-буржуйки, рации, медикаменты, продукты питания. Юрий Парахин рассказал, что ребят тронули личные посылки и, особенно, письма от детей. Гуманитарный груз от жителей Орловской области накануне передали мэр Орлаи советник губернатораРебятам доставили теплую одежду и обувь, запчасти, печки-буржуйки, рации, медикаменты, продукты питания. Юрий Парахин рассказал, что ребят тронули личные посылки и, особенно, письма от детей. Орловская область продолжает собирать гуманитарную помощь для солдат. В выходные с 9.00 до 14.00 работают палатки "Своих не бросаем", куда можно принести небольшую посылку. По будням пункт приема помощи солдатам работает в администрации Северного района Орла.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина





Сергей СИЛАЕВ





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