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8:00, 26 декабря 2022 года Сегодня для школьников Орловщины официально начались каникулы Ребята ушли на зимний отдых раньше из-за высокой заболеваемости ОРВИ.









Каникулы стартовали раньше из-за непростой ситуацией с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом. С



Выйдут на учебу школьники 9 января. Зимние каникулы в школах Орла и области начались сегодня, с 26 декабря. Последним учебным днем в этом году стала суббота и теперь ребята будут отдыхать целых две недели.Каникулы стартовали раньше из-за непростой ситуацией с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом. С предложением отправить учеников на отдых раньше выступили специалисты Роспотребнадзора, глава региона Андрей Клычков поддержал инициативу. Выйдут на учебу школьники 9 января.





Ольга СУПОНЕВА





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