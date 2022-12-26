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7:30, 26 декабря 2022 года В понедельник 26 декабря в Орле -2 градуса и небольшой снег Рассказываем, какой сегодня будет погода.









Ветер с востока, скорость 3 м/c, атмосферное давление на уровне 752 мм рт.ст.



Подробный прогноз на неделю читайте По сообщению Росгидрометцентра, 26 декабря в Орле пасмурно. Столбики термометров остановятся у отметки в -2 градуса, ожидается небольшой снег.Ветер с востока, скорость 3 м/c, атмосферное давление на уровне 752 мм рт.ст.Подробный прогноз на неделю читайте здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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