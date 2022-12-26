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14:27, 26 декабря 2022 года

Как в Орле будет ходить транспорт на Новый год 2022-2023

У горожан и гостей облцентра появится возможность уехать домой на автобусе в новогоднюю ночь.


Администрация Орла опубликовала график движения общественного транспорта в новогоднюю ночь 2022-2023. Рассказываем, как будут ходить автобусы.

Хотя праздничных массовых гуляний не будет, многие горожане и гости областной столицы отправятся на прогулку, и уехать будет возможность не только на такси. В ночь с 31 декабря на 1 января по разным направлениям будет курсировать 28 автобусов, водители выйдут на линии до 3.00. Отметим, что до 2 часов ночи будет работать ярмарка. 

Утром 1 января в рейсы выйдут не только маршрутки, но и трамваи с троллейбусами. С 6 утра по городу будет курсировать более сотни автобусов, 10 троллейбусов и 4 трамвая. 

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В Орле в новогоднюю ночь 2022-2023 не будет мероприятий на центральной площади. В других городах и поселках области массовые гуляний тоже отменены.

 





Ольга СУПОНЕВА
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