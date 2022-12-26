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11:15, 26 декабря 2022 года В Орле в новогоднюю ночь 2022-2023 не будет мероприятий на центральной площади В других городах и поселках области массовые гуляний тоже отменены.





Ни в Орле, ни в других городах и поселках области в грядущую новогоднюю ночь 2022-2023 не будет мероприятий на центральной площади. Массовые уличные гуляний в этот раз отменили.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", мероприятия во всех районах пройдут на базе домов культуры, клубов, библиотек, музеев. Особое внимание в этом году уделено благотворительным мероприятиям, приглашению на новогодние интермедии детей из семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также детей из семей, прибывших в Орловскую область из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.



Как ранее уже сообщала ГТРК "Орел", под запретом в этом году и фейерверки. Физическим и юридическим лицом рекомендовано не запускать их.



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Ольга СУПОНЕВА





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