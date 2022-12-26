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14:54, 26 декабря 2022 года В Орловской области расследуют факты ненадлежащего теплоснабжения трех домов и ФАПа Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".





По результатам рассмотрения материалов прокуратуры, собранных при проверке жалоб жителей домов 13, 22 и 24 по улице Центральной в поселке Зареченский, а также доследственной проверке, проведенной по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по фактам ненадлежащего теплоснабжения указанных зданий и местного фельдшерского пункта. Следствие считает, что в период с 12 сентября и по настоящее время должностными лицами МУП "Орловские тепловые сети" была оказана не отвечающая требованиям безопасности здоровья услуга по отоплению, что создало реальную опасность для здоровья потребителей, - сообщили в орловской прокуратуре и региональном СУ СК.



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Орловское Информбюро





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