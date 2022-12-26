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21:00, 26 декабря 2022 года

В Орле наградили лучших спортсменов региона

Орловцы приняли участие в 240 соревнованиях за год.


Об этом 26 декабря в рамках прямого эфира рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков

 

Совсем юные ребята есть, кто-то постарше: чемпионы различных российских, мировых турниров, - отметил Клычков.

 

Орловские спортсмены поучаствовали в 240 официальных соревнованиях за год, в том числе в Олимпиаде в Пекине. В уходящем 2022 было организовано более 170 физкультурных и оздоровительных мероприятий.

 

На спортивном балу-2022 получили поздравления руководство, тренеры и воспитанники училища олимпийского резерва, которому исполнилось 30 лет. Также жюри выбрало победителей в десяти номинациях. Лучшим информационным спортивным ресурсом признали ГТРК "Орел".

 




Сергей СИЛАЕВ
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