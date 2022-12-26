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20:51, 26 декабря 2022 года Андрей Клычков напомнил, что в регионе массовых гуляний на Новый год не запланировано Салютов не будет ни в Орле, ни в районах.





Об этом сказал губернатор в рамках прямого эфира 26 декабря. – Я еще раз обращаю внимание на то, что мы на оперативном штабе приняли решение – у нас не будет салютов в Новогоднюю ночь ни в областном центре, ни в районных центрах, - сказал глава региона. Клычков попросил орловцев с пониманием отнестись с решению и отметил, что официальных гуляний с 31 декабря на 1 января организовано не будет. Напомним, ранее физическим и юридическим лицам в Орловской области рекомендовали воздержаться от запуска фейерверков и салютов в Новогоднюю ночь.





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