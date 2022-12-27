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10:00, 27 декабря 2022 года 27 декабря – День спасателя Российской Федерации На помощь орловцам в любую минуту готовы порядка полутора тысяч сотрудников МЧС.





27 декабря в России традиционно отмечается День спасателя. В Орловской области штат сотрудников МЧС насчитывает порядка полутора тысяч человек, готовых в любую минуту прийти к нам на помощь.



В уходящем году на Орловщине обошлось без ЧС, снизилось число пожаров. Особое место заняла работа по укреплению территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.



К празднику орловские спасатели получили подарок. Автопарк спецтехники пополнился на шесть единиц техники. Мы же со своей стороны можем поздравить сотрудников МЧС ежедневным выполнением правил предосторожности.



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Орловское Информбюро





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