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14:00, 27 декабря 2022 года

В ливенских учебных заведениях увековечили память бывших учеников, погибших в СВО

Памятные таблички появилась на фасаде школы № 1 и Гимназии города Ливны.


На фасаде школы № 1 города Ливны появилась мемориальная табличка в честь бывшего ученика Игоря Бочарова, погибшего под Артемовском 4 августа от осколочного ранения. Воину было 45 лет. Посмертно награжден Орденом Мужества. Об этом сообщает ТГ-канал "Принт-ТВ"

А в Гимназии города Ливны, открыв памятную доску, увековечили память выпускника, младшего сержанта Андрея Позднякова. 21-летний водитель-радиотелефонист инженерно-позиционной роты погиб 27 сентября. Посмертно награжден Орденом Мужества.


Напомним, что накануне на фасаде ливенской школы № 4 увековечили память трех других погибших участников СВО: полковника Сергея Кошелева, лейтенантов Игоря Степина и  Вячеслава Бондарева.

Фото: ТГ-канал "Принт-ТВ"

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