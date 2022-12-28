Андрей Клычков рассказал, какие районы больше всего пострадали от циклона

Непогода затронула Юго-Восточную часть региона.

Мокрый снегопад обрушился на Орловскую область в ночь с 27 на 28 декабря. За минувшие сутки орловские спасатели больше десятка раз выезжали на помощь населению и ликвидацию разных происшествий.

Больше всего пострадали три района: Кромской, Сосковский и Дмитровский, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 28 декабря.