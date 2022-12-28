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21:10, 28 декабря 2022 года

Андрей Клычков рассказал, какие районы больше всего пострадали от циклона

Непогода затронула Юго-Восточную часть региона.


Мокрый снегопад обрушился на Орловскую область в ночь с 27 на 28 декабря. За минувшие сутки орловские спасатели больше десятка раз выезжали на помощь населению и ликвидацию разных происшествий. 

 

Больше всего пострадали три района: Кромской, Сосковский и Дмитровский, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 28 декабря.

 

Юго-восточная часть области в большей степени пострадала от налипания снега, сваливания деревьев, обрыва проводов. Бригады направлены были с ночи, чтобы эту работу по устранению последствий усилить и продолжить, - сказал Клычков. 

 

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Сергей СИЛАЕВ
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