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12:03, 29 декабря 2022 года В Орле 30 декабря запретят проезд на двух участках из-за работы ярмарок На Комсомольской площади и Приборостроительной улице.





Как уже писала ГТРК "Орел", графики работы ярмарок изменятся на эти выходные: они будут ждать покупателей 30 и 31 декабря. В связи с этим будет действовать ограничение движения.



- 30 декабря с 7.00 до 15.00 будет прекращено движение транспортных средств по четной стороне площади Комсомольской на участке от дома №90 до дома №106 и по улице Приборостроительной на участке от Октябрьской до Полярной, - сообщили в администрации Орла.





Ольга СУПОНЕВА





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